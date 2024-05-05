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08:17, 5 мая 2024Бывший СССР

МИД Белоруссии прокомментировал реакцию Литвы на заявления об атаке дронов

Глава МИД Белоруссии Алейник: у Вильнюса рыльце в пушку

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник ответил Вильнюсу после «эмоциональной реакции» литовских дипломатов на сообщение КГБ республики о предотвращении атаки дронов на Минск. Об этом пишет РИА Новости.

В апреле КГБ Белоруссии заявило о предотвращении нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу государства. В силовых структурах республики указали, что попытка атаки осуществлялась с территории Литвы. В Вильнюсе назвали эти сведения дезинформацией. Позднее МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах Белоруссии.

«Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИД Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы», — прокомментировал реакцию Вильнюса Алейник.

Ранее представитель отдела стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы майор Гинтаутас Цюнис заявил, что слова председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Ивана Тертеля об атаке дронов по Минску являются дезинформацией на 99 процентов

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