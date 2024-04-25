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15:38, 25 апреля 2024Бывший СССР

В Литве назвали сообщения об атаке дронов по Минску дезинформацией

В Литве назвали сообщения об атаке Минска дронами дезинформацией на 99 процентов

Фото: Egor Kunovsky / Unsplash

Заявления председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Ивана Тертеля об атаке дронов по Минску являются дезинформацией на 99 процентов. Об этом порталу LRT сообщил представитель отдела стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы майор Гинтаутас Цюнис.

«99 процентов, что это дезинформация. Что Литва осуществила бы атаку дронов на Белоруссию, это нонсенс, другого слова не нахожу», — заявил майор.

В попытке атаковать дронами предприятия в Минске обвинил Литву председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. По его словам, белорусские спецслужбы смогли предотвратить атаку.

Ранее президент Белорусси Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики отдаются Западу для полного уничтожения. По его словам, территории этих государств будут использованы для атаки на Восток.

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      Илья Таксюр
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