В КГБ Белоруссии заявили о планах оппозиции спровоцировать катастрофы в стране

Глава КГБ Белоруссии: оппозиция намерена устраивать кибератаки и катастрофы

Оппозиция собирается совершить кибератаки на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) и критическую инфраструктуру, а также планирует провоцирование катастроф на производствах и железных дорогах. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, передают РИА Новости.

«Обратите внимание на кибератаки. Многое у них получается, потому что мы безобразно халатно относимся к работе с разного рода системами и компьютерами. Некоторые годами пароли не меняют от своих сетей и компьютеров. За это уже надо нести уголовную ответственность, и кто-то будет нести», — дополнил слова главы КГБ президент Белоруссии Александр Лукашенко.