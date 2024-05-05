Порошенко высказался об объявлении в розыск в России

Порошенко назвал признанием и почти боевой наградой объявление в розыск в России

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказался об объявлении в розыск в России. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram-канале.

Он допустил, что его разыскивают за патриотизм и любовь к Украине. К такому выводу он пришел, поскольку статья, по которой МВД России ищет его, не указана.

«Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — отметил экс-лидер Украины.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. Также в базу российского ведомства попали действующий украинский лидер Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.