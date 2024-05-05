Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:57, 5 мая 2024Бывший СССР

Порошенко высказался об объявлении в розыск в России

Порошенко назвал признанием и почти боевой наградой объявление в розыск в России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказался об объявлении в розыск в России. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram-канале.

Он допустил, что его разыскивают за патриотизм и любовь к Украине. К такому выводу он пришел, поскольку статья, по которой МВД России ищет его, не указана.

«Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — отметил экс-лидер Украины.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. Также в базу российского ведомства попали действующий украинский лидер Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно возможно». В Киеве порассуждали об отправке западных войск на Украину для помощи ВСУ

      Фитнес-блогер перечислил лучшие упражнения для атлетичной фигуры

      МИД оценил вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

      Россиянам назвали главные причины блокировки банковских переводов

      Порошенко высказался об объявлении в розыск в России

      Депутат Госдумы рассказал о «черной метке» Зеленского

      В Госдуме назвали исчезающие из-за ИИ профессии

      Депутат Рады заявил о панике в офисе Зеленского

      В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

      США поставили условие Саудовской Аравии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше