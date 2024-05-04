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17:31, 4 мая 2024Силовые структуры

МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Павлюка

МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Павлюка
Александр Павлюк

Александр Павлюк. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка. Об этом сообщает RT со ссылкой на базу ведомства.

В базе говорится: «Павлюк Александр Алексеевич. Дата рождения: 20.08.1970. Разыскивается по статье УК». По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

Ранее сообщалось, что также в розыск объявлен действующий президент Украины Зеленский. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что признавать Владимира Зеленского в качестве президента Украины после 20 мая, возможно, не придется. «Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — отмечал он.

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      Анна Габай
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