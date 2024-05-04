В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко. Двух президентов Украины разыскивают по неназванной статье УК

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко по статье УК

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Также в список разыскиваемых попал бывший глава страны Петр Порошенко.

Они разыскиваются по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно, не раскрывается.

Карточки двух президентов Украины появились в базе данных МВД РФ

О розыске действующего и бывшего лидеров Украины стало известно в субботу, 4 мая. Журналисты обратили внимание, что карточки с ними появились в базе данных розыска ведомства.

Там значатся их имена, даты и места рождения, полностью соответствующие настоящим, а также национальность (у обоих указана как украинец). Кроме того, приведены фотографии президентов, при этом явно сделанные как минимум несколько лет назад. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.

Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ранее не сообщалось, что в отношении Зеленского или Порошенко в России были возбуждены уголовные дела.

Помимо бывшего и нынешнего президентов, в розыск по уголовной статье был объявлен и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. МВД России также не уточняет статью, по которой ведется розыск.

Порошенко остается на Украине и хочет снова стать президентом

Петр Порошенко был избран президентом Украины на выборах в 2014 году, произошедших после госпереворота в стране и отъезда действовавшего главы государства Виктора Януковича. В мае 2019 года он проиграл на выборах Зеленскому.

Вскоре после этого в отношении него началось расследование по обвинению в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию Москвы заключить договоры на поставки из республик Донбасса. Однако после начала российской спецоперации следствие фактически было приостановлено. Ныне Порошенко продолжает оставаться лидером своей партии «Европейская солидарность».

Петр Порошенко Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В начале апреля Порошенко заявил, что планирует принять участие в следующих президентских выборах. По его словам, для проведения выборов Киев должен добиться определенного успеха на поле боя. Порошенко также объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в Евросоюз. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал его за это намерение со словами «у нас война, а у него уже выборы».

Зеленский отказался от проведения выборов президента

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта текущего года. Владимир Зеленский и Верховная Рада отменили их, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени». По словам президента, «большинство украинцев» считают выборы «опасными и бессмысленными». Объясняя отказ, Зеленский также подчеркнул: внимание общества и ресурсы страны должны быть целиком направлены на фронт. При этом политик уверен, что с легкостью победит в голосовании, если оно состоится.

Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в обществе. Поэтому, если мы проведем выборы прямо сейчас, люди выберут меня Владимир Зеленский президент Украины

В России на решение не проводить выборы на Украине отреагировали в основном мнением, что в таком случае после 20 мая (даты истечения его полномочий по закону) Зеленский потеряет легитимность как президент. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что признавать Зеленского в качестве президента Украины после 20 мая, возможно, не придется.

Ранее в розыск в России объявили еще четверых крупных политиков Украины

Накануне, 3 мая, МВД РФ объявило в розыск бывшего главу Министерства финансов Украины Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Степана Кубива. Оба разыскиваются по статье Уголовного кодекса, однако по какой — ведомство не разглашает.

В начале января Следственный комитет (СК) России обвинил Шлапака и Кубиву в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. По данным следователей, они в числе прочих принимали решение о начале операции и оказывали ее финансирование из средств госбюджета.

2 мая МВД также опубликовало данные о розыске экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). В отношении него возбуждено дело по статье УК РФ о призывах к насилию в отношении российских военных. В феврале следователи заочно предъявили Наливайченко обвинения в военных преступлениях.

Также в России объявили в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Тоже по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется.

Сенатор Карасин посчитал, что Зеленского объявили в розыск из-за конфликта в Донбассе

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что Россия объявила в розыск Владимира Зеленского из-за конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.

«Человек заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил. Главное, сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было. В этом, наверное, главный смысл», — высказался сенатор.