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17:32, 4 мая 2024Силовые структуры

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко. Двух президентов Украины разыскивают по неназванной статье УК

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко по статье УК

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Также в список разыскиваемых попал бывший глава страны Петр Порошенко.

Они разыскиваются по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно, не раскрывается.

Карточки двух президентов Украины появились в базе данных МВД РФ

О розыске действующего и бывшего лидеров Украины стало известно в субботу, 4 мая. Журналисты обратили внимание, что карточки с ними появились в базе данных розыска ведомства.

Там значатся их имена, даты и места рождения, полностью соответствующие настоящим, а также национальность (у обоих указана как украинец). Кроме того, приведены фотографии президентов, при этом явно сделанные как минимум несколько лет назад. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ранее не сообщалось, что в отношении Зеленского или Порошенко в России были возбуждены уголовные дела.

Помимо бывшего и нынешнего президентов, в розыск по уголовной статье был объявлен и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. МВД России также не уточняет статью, по которой ведется розыск.

Порошенко остается на Украине и хочет снова стать президентом

Петр Порошенко был избран президентом Украины на выборах в 2014 году, произошедших после госпереворота в стране и отъезда действовавшего главы государства Виктора Януковича. В мае 2019 года он проиграл на выборах Зеленскому.

Вскоре после этого в отношении него началось расследование по обвинению в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию Москвы заключить договоры на поставки из республик Донбасса. Однако после начала российской спецоперации следствие фактически было приостановлено. Ныне Порошенко продолжает оставаться лидером своей партии «Европейская солидарность».

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В начале апреля Порошенко заявил, что планирует принять участие в следующих президентских выборах. По его словам, для проведения выборов Киев должен добиться определенного успеха на поле боя. Порошенко также объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в Евросоюз. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал его за это намерение со словами «у нас война, а у него уже выборы».

Зеленский отказался от проведения выборов президента

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта текущего года. Владимир Зеленский и Верховная Рада отменили их, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени». По словам президента, «большинство украинцев» считают выборы «опасными и бессмысленными». Объясняя отказ, Зеленский также подчеркнул: внимание общества и ресурсы страны должны быть целиком направлены на фронт. При этом политик уверен, что с легкостью победит в голосовании, если оно состоится.

Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в обществе. Поэтому, если мы проведем выборы прямо сейчас, люди выберут меня

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В России на решение не проводить выборы на Украине отреагировали в основном мнением, что в таком случае после 20 мая (даты истечения его полномочий по закону) Зеленский потеряет легитимность как президент. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что признавать Зеленского в качестве президента Украины после 20 мая, возможно, не придется.

Ранее в розыск в России объявили еще четверых крупных политиков Украины

Накануне, 3 мая, МВД РФ объявило в розыск бывшего главу Министерства финансов Украины Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Степана Кубива. Оба разыскиваются по статье Уголовного кодекса, однако по какой — ведомство не разглашает.

В начале января Следственный комитет (СК) России обвинил Шлапака и Кубиву в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. По данным следователей, они в числе прочих принимали решение о начале операции и оказывали ее финансирование из средств госбюджета.

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2 мая МВД также опубликовало данные о розыске экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). В отношении него возбуждено дело по статье УК РФ о призывах к насилию в отношении российских военных. В феврале следователи заочно предъявили Наливайченко обвинения в военных преступлениях.

Также в России объявили в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Тоже по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется.

Сенатор Карасин посчитал, что Зеленского объявили в розыск из-за конфликта в Донбассе

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что Россия объявила в розыск Владимира Зеленского из-за конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.

«Человек заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил. Главное, сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было. В этом, наверное, главный смысл», — высказался сенатор.

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      Антон Похиляк
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