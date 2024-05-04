МВД России объявило Порошенко в розыск

МВД РФ объявило бывшего президента Украины Порошенко в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

«Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. При этом статья, по которой он разыскивается, не разглашается.

В базе также указано место рождения Порошенко — город Болград Одесской области.

Петр Порошенко был президентом Украины с 2014-го по 2019-й год.

Ранее в субботу, 4 мая, МВД России объявило в розыск действующего украинского президента Владимира Зеленского.