Силовые структуры
МВД России объявило Порошенко в розыск
МВД РФ объявило бывшего президента Украины Порошенко в розыск
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
«Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. При этом статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
В базе также указано место рождения Порошенко — город Болград Одесской области.
Петр Порошенко был президентом Украины с 2014-го по 2019-й год.
Ранее в субботу, 4 мая, МВД России объявило в розыск действующего украинского президента Владимира Зеленского.