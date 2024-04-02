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22:06, 2 апреля 2024Бывший СССР

Порошенко заявил о намерении участвовать в следующих выборах на Украине

Порошенко захотел принять участие в следующих выборах президента на Украине
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com

Бывший глава Украины Петр Порошенко планирует принять участие в следующих президентских выборах. Об этом политик заявил в интервью каналу Al Jazeera.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — отметил Порошенко.

По его словам, для проведения выборов Киев должен добиться определенного успеха на поле боя. Порошенко также объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в Евросоюз.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта текущего года. Владимир Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени». По его словам, «большинство украинцев» считают выборы «опасными и бессмысленными».

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский находится во главе Украины нелегитимно.

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      Марина Совина
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