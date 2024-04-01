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15:36, 1 апреля 2024Мир

Во Франции заявили о нелегитимности Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо заявил о нелегитимности Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский находится во главе Украины нелегитимно. Соответствующая запись появилась на его странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимен в качестве главы Украины», — говорится в публикации Филиппо.

Заявление политика связано с тем, что 31 марта на Украине должны были состояться президентские выборы, однако еще 30 ноября депутаты Верховной Рады подписали декларацию о переносе процедуры из-за якобы недопустимости ее проведения в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента.

Зеленский, в свою очередь, объяснил это тем, что «большинство украинцев» считают выборы «опасными и бессмысленными».

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      Лина Пивоварова
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