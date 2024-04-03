Порошенко осудили за желание баллотироваться в президенты Украины

Подоляк осудил Порошенко за желание баллотироваться в президенты Украины

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего главу государства Петра Порошенко за выражение своих намерений баллотироваться на следующих выборах президента во время боевых действий. Об этом Подоляк высказался в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube.

Подоляк заявил, что Порошенко имеет право баллотироваться в президенты Украины, однако осудил политика за это желание. «У нас война, а у него уже выборы», — отметил он.

На вопрос о том, знает ли Порошенко что-то об организации голосования, Подоляк ответил следующим образом: «Петр Алексеевич никогда ничего не знает, кроме того, что фанфаронствует».

Ранее Порошенко заявил о намерении участвовать в следующих выборах на Украине. По его мнению, для проведения голосования Киеву следует добиться определенного успеха на поле боя.