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23:35, 3 апреля 2024Бывший СССР

Порошенко осудили за желание баллотироваться в президенты Украины

Подоляк осудил Порошенко за желание баллотироваться в президенты Украины
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего главу государства Петра Порошенко за выражение своих намерений баллотироваться на следующих выборах президента во время боевых действий. Об этом Подоляк высказался в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube.

Подоляк заявил, что Порошенко имеет право баллотироваться в президенты Украины, однако осудил политика за это желание. «У нас война, а у него уже выборы», — отметил он.

На вопрос о том, знает ли Порошенко что-то об организации голосования, Подоляк ответил следующим образом: «Петр Алексеевич никогда ничего не знает, кроме того, что фанфаронствует».

Ранее Порошенко заявил о намерении участвовать в следующих выборах на Украине. По его мнению, для проведения голосования Киеву следует добиться определенного успеха на поле боя.

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      Марина Совина
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