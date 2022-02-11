Суд оставил без изменений меру пресечения Порошенко

Киевский апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в виде личного обязательства. Об этом сообщает Obozrevatel.

У суда собрались сторонники Порошенко, здание охраняют десятки силовиков.

Личное обязательство — самая мягкая из возможных мер пресечения по украинским законам. Обвиняемый обязан сдать загранпаспорт и являться в суд по первому требованию. Прокуратура настаивала на аресте Порошенко с возможностью выйти под залог в размере одного миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей).

Петра Порошенко обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию Москвы заключить договоры на поставки из самопровозглашенных республик Донбасса. Еще одним фигурантом дела является лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Сам бывший президент считает обвинения сфальсифицированными.