В России объяснили объявление президента Зеленского в розыск

Сенатор Карасин: Россия объявила в розыск Зеленского из-за конфликта в Донбассе

Россия объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского из-за конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причину розыска главы государства.

«Я думаю, что те решения, которые принимал лидер нынешнего киевского руководства, направленные на уничтожение наших людей, близких нам русских, украинцев в Донбассе, то, что происходит сейчас вокруг наших воссоединенных территорий, — все это взывает к тому, что нужен какой-то адекватный международно-правовой ответ человеку, который возглавляет эту хунту людей, которые держат весь мир в напряжении, понимая, что ничего из затеи с каким-то унижением России не выйдет, понимая, что очень многое в международном плане мы испытали и вместе с нами испытали народы Земли и международное сообщество», — сказал сенатор.

Человек заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил. Главное сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было. В этом, наверное, главный смысл Григорий Карасин российский сенатор

Карточка розыска на имя Владимира Зеленского была опубликована в базе МВД. Политика разыскивают по уголовной статье, по какой именно — неизвестно.

Также российские правоохранители объявили в розыск бывшего руководителя Украины Петра Порошенко. Уголовная статья, по которой возбуждено дело против него, также не указана.

Петр Порошенко стал президентом Украины на внеочередных выборах в 2014 году после ухода с поста его предшественника Виктора Януковича. Порошенко занимал пост до 2019 года, после чего проиграл на выборах главы государства действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому. При этом Зеленский до этого политикой не занимался, а о планах баллотироваться на пост президента Украины объявил в 2018 году.