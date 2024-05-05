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07:57, 5 мая 2024Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по складу с боекомплектом ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складу с боекомплектом ВСУ в Харькове

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские войска ударили по складу с боекомплектом и расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.

Он уточнил, что удар был нанесен вечером 4 мая в 22:00. Как сообщили источники подпольщика, «прилетело в хороший склад», поскольку «горело и детонировало более двух часов». На место прибыли машины скорой помощи, добавил он.

Кроме того, подполье зафиксировало удары Вооруженных сил России (ВС РФ) в Харьковской области, в городе Балаклея.

Ранее Сергей Лебедев заявил, что солдаты ВС РФ нанесли удары по району метро «Основа» в Харькове. Он уточнил, что российские военные ударили по складу с беспилотниками в Харькове. Солдаты атаковали цель около часа ночи.

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      Марина Совина
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