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08:53, 4 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе российских военных по складу ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складу ВСУ с беспилотниками в Харькове

Фото: Unsplash

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что солдаты Вооруженных силы России (ВС Р) нанесли удары по району метро «Основа» в Харькове. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Лебедев уточнил, что российские военные ударили по складу с беспилотниками в Харькове. Солдаты атаковали цель около часа ночи. «Второй удар был по месту расположения ВСУ, точного адреса пока не знаем», — отметил подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил о прилетах по поселку в Харьковской области. «В Великом Бурлуке прилеты», — заявил он. Лебедев не уточнил, по каким объектам и каким типом вооружений были нанесены удары.

Днем 3 мая в Харьковской области на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

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      Марина Совина
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