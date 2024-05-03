Подполье сообщило о прилетах по поселку в Харьковской области

Подпольщик Лебедев сообщил о прилетах по Великому Бурлуку Харьковской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о попаданиях в результате ударов по поселку Великий Бурлук Харьковской области Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«В Великом Бурлуке прилеты», — заявил подпольщик. Он не уточнил, по каким объектам и каким типом вооружений были нанесены удары, какие повреждения последовали.

Поселок Великий Бурлук находится в Купянском районе Харьковской области. В 22:19 издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Чугуевском районе региона. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

До этого сигналы третий раз за сутки прозвучали по всей территории Украины. Днем 3 мая в Харьковской области на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

