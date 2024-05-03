По всей территории Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

Первые сигналы прозвучали в 20:35 по московскому времени в Киеве, Киевской, Полтавской и Винницкой областях, через две минуты они распространились на все регионы.

В пятницу, 3 мая, тревогу по всей Украине объявляли еще дважды, отбои последовали в течение получаса.

Ранее днем в Харьковской области на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов. Они раздались около 11:40, сигналы прозвучали в регионе в 11:38. Также тревога действовала в Днепропетровской, Сумской, Черниговской и других областях.

