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21:36, 3 мая 2024Бывший СССР

По всей территории Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

По всей территории Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

Первые сигналы прозвучали в 20:35 по московскому времени в Киеве, Киевской, Полтавской и Винницкой областях, через две минуты они распространились на все регионы.

В пятницу, 3 мая, тревогу по всей Украине объявляли еще дважды, отбои последовали в течение получаса.

Ранее днем в Харьковской области на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов. Они раздались около 11:40, сигналы прозвучали в регионе в 11:38. Также тревога действовала в Днепропетровской, Сумской, Черниговской и других областях.

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      Марина Совина
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