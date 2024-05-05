Греческого полицейского задержали во время церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Почему это произошло?

В храме Гроба Господня задержали полицейского из охраны генконсула Греции

Сотрудники правоохранительных органов Израиля задержали полицейского из охраны генконсула Греции, который находился в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии снисхождения Благодатного огня. Отмечается, что инцидент случился на глазах греческой делегации во главе с заместителем главы Министерства иностранных дел государства Йоргосом Коцирасом.

Греческие оппозиционеры потребовали разъяснений произошедшего. Лидер оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» Стефанос Касселакис подчеркнул, что был «потрясен сообщением об аресте охранника генерального консула».

Причиной произошедшего могла стать ссора

Причиной задержания греческого полицейского могли стать «жалобы на ссору». «Если полицейский, принадлежащий к греческому консульству в Иерусалиме, просто пытался выполнить свою работу, вмешиваясь в хаос, который обычно происходит в храме, его арест недопустим», — считают журналисты.

Кроме того, сообщается, что после вмешательства МИД Греции сотрудник был освобожден. Через свои дипломатические источники ведомство указало, что расследует произошедшее.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и стал раздавать его присутствовавшим в храме.

Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем Благодатный огонь доставляют в разные государства, в том числе в Россию.