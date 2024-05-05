Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:43, 5 мая 2024Мир

Греческого полицейского задержали во время церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Почему это произошло?

В храме Гроба Господня задержали полицейского из охраны генконсула Греции

Фото: Ammar Awad / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Израиля задержали полицейского из охраны генконсула Греции, который находился в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии снисхождения Благодатного огня. Отмечается, что инцидент случился на глазах греческой делегации во главе с заместителем главы Министерства иностранных дел государства Йоргосом Коцирасом.

Греческие оппозиционеры потребовали разъяснений произошедшего. Лидер оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» Стефанос Касселакис подчеркнул, что был «потрясен сообщением об аресте охранника генерального консула».

Причиной произошедшего могла стать ссора

Причиной задержания греческого полицейского могли стать «жалобы на ссору». «Если полицейский, принадлежащий к греческому консульству в Иерусалиме, просто пытался выполнить свою работу, вмешиваясь в хаос, который обычно происходит в храме, его арест недопустим», — считают журналисты.

Материалы по теме:
Схождение Благодатного огня в 2024 году. Что известно о пасхальном чуде?
Схождение Благодатного огня в 2024 году.Что известно о пасхальном чуде?
11 марта 2024
Суд в Греции оправдал журналиста за слова о Благодатном огне. В своей книге он раскрыл тайну схождения пасхального чуда
Суд в Греции оправдал журналиста за слова о Благодатном огне. В своей книге он раскрыл тайну схождения пасхального чуда
4 мая 2024

Кроме того, сообщается, что после вмешательства МИД Греции сотрудник был освобожден. Через свои дипломатические источники ведомство указало, что расследует произошедшее.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и стал раздавать его присутствовавшим в храме.

Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем Благодатный огонь доставляют в разные государства, в том числе в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно возможно». В Киеве порассуждали об отправке западных войск на Украину для помощи ВСУ

      Греческого полицейского задержали во время церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Почему это произошло?

      В Совфеде заявили об активизации дронов ВСУ в Херсонской области

      В России пообещали продолжать воздействие на страны Балтии

      Мишустин обратился к гражданам на Пасху

      Фитнес-блогер перечислил лучшие упражнения для атлетичной фигуры

      МИД оценил вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

      Порошенко высказался об объявлении в розыск в России

      Депутат Госдумы рассказал о «черной метке» Зеленского

      Депутат Рады заявил о панике в офисе Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше