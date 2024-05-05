В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

В храме Гроба Господня в Иерусалиме задержали греческого полицейского

Израильские полицейские задержали греческого полицейского из охраны генконсула Греции, который находился в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии снисхождения Благодатного огня. Об этом сообщил информационный портал neostrategy.gr.

Уточняется, что инцидент произошел на глазах греческой делегации во главе с замглавы МИД страны Йоргосом Коцирасом. Оппозиция Греции в свою очередь потребовала разъяснений. Дипломатические источники в Афинах рассказали, что после вмешательства греческого МИД полицейский освобожден.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс Стефанос Касселакис отметил, что «потрясен сообщением об аресте охранника генерального консула Греции».

В Великую субботу, 4 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и стал раздавать его людям в храме.