Полицейского ранили ножом в Иерусалиме

В Иерусалиме сотрудника полиции ранили ножом, рассматривается версия теракта

В Иерусалиме сотрудника полиции ранили ножом, рассматривается версия с попыткой теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, это случилось в Старом городе. Полицейские открыли по подозреваемому огонь, в результате чего его удалось обезвредить.

Пресс-служба сообщила, что подозреваемый мог попытаться совершить теракт. Эту версию проверит дальнейшее следствие.

Ранее 30 апреля сообщалось, что на северо-востоке Лондона задержали 36-летнего мужчину, который напал с мечом на полицейских и пешеходов. В результате нападения пострадали пять человек, среди которых есть двое сотрудников полиции.