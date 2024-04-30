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13:12, 30 апреля 2024Мир

В Лондоне задержали напавшего с мечом на полицейских и пешеходов мужчину

Sky News: напавший с мечом на полицейских и пешеходов мужчина задержан в Лондоне

В Лондоне задержан мужчина, напавший с мечом на полицейских и пешеходов. Об этом сообщает Sky News.

Нападение произошло на северо-востоке Лондона неподалеку от метро. Свидетели рассказали, что перед произошедшим в переулке произошла ссора, где участвовал мужчина с мечом.

Пострадали пять человек, они находятся в больнице. Среди них есть двое сотрудников полиции. Напавшего на них 36-летнего мужчину задержали.

Ранее в Великобритании отец и сын с самурайским мечом и антикварным клинком напали на мужчину, который пытался вскрыть автомобили возле их дома в графстве Саффолк.

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      Лина Пивоварова
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