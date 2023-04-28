Отец и сын напали на вора с самурайским мечом и антикварным клинком

Daily Mirror: отец и сын убили вора при помощи боевого клинка и самурайского меча

Отца и сына из Великобритании признали виновными в убийстве мужчины, который пытался вскрыть автомобили возле их дома в графстве Саффолк. Как сообщает Daily Mirror, они напали на вора с боевым клинком времен Второй мировой войны и самурайским мечом.

55-летнего Дэвида Кинга и его сына Эдварда приговорили к пожизненным тюремным срокам после нападения на 47-летнего Нила Чарльза, которого мужчины убили при помощи холодного оружия.

В июне 2021 года Кинги заметили, что какой-то мужчина дергает ручки автомобилей перед их домом в городе Бери-Сэнт-Эдмундс. Они бросились в погоню за автомобильным вором и после непродолжительного преследования набросились на него недалеко от района Мортон Холл. Дэвид Кинг ударил Чарльза в грудь боевым обоюдоострым клинком, а Эдвард Кинг рассек его колено самурайским мечом и разрезал ножом шину его скутера.

Во время ареста Дэвид Кинг сообщил офицерам, что на нем нет нижнего белья, а его сын потребовал показать ордер на арест. В ходе следствия после инспекции телефонов Кингов выяснилось, что оба мужчины всерьез интересовались холодным оружием и коллекционировали его.

В ходе судебных заседаний мужчины отрицали намерение убить Чарльза, однако их признали виновными в умышленном убийстве. Обоих мужчин приговорили к пожизненному тюремному сроку. Условно-досрочное освобождение станет возможным для Дэвида Кинга лишь через 21 год, а для его сына — через 19 лет. Прокурор сообщил суду, что мотивом убийства стало возмездие и желание самостоятельно наказать местного вора.

Признанные виновными мужчины подали апелляцию и намерены обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось об отце и сыне из Великобритании, которые вместе убили любовника матери. При этом пара была разведена, и женщина, уже некоторое время жившая с новым партнером, стала свидетельницей преступления.

