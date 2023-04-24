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19:32, 24 апреля 2023Из жизни

Убивший любовника жены вместе с сыном мужчина попал за решетку

Daily Mail: убившего любовника жены вместе с сыном мужчину посадили в тюрьму

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

49-летнего Уэйна Пекхэма из Великобритании, убившего любовника жены вместе с сыном, 23-летним Райли Пекхэмом, посадили в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

Отец и сын убили 39-летнего Мэтью Родвелла 23 января 2022 года. Жена Уэйна, Керри Пекхэм, жила с любовником после разрыва с мужем и стала свидетелем убийства. Мужчины приехали к дому Мэтью, затем Райли залез на крышу и пробрался внутрь через окно. Запаниковавший Мэтью спрятался в шкафу и позвонил в полицию, опасаясь за свою жизнь. Керри попыталась прогнать сына, но он начал кричать, и тогда в дом вошел ее муж. Мужчины начали пинать Мэтью по лицу и телу. Уэйн и Райли нанесли любовнику Керри около 40 травм, а затем задушили его.

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Прибывшая на место происшествия полиция арестовала преступников. Райли удалось сбежать в наручниках, но он был задержан через несколько часов и доставлен в полицейский участок. В ходе расследования под ногтями отца и сына была обнаружена ДНК Мэтью. Уэйна обвинили в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы. Помимо убийства, он был осужден за нападение на жену с причинением тяжких телесных повреждений в ту же ночь. Райли также попал за решетку за соучастие в убийстве, его приговорили к тюремному заключению сроком на 18 лет.

Ранее сообщалось, что страдающий хроническим алкоголизмом житель Индии, брошенный ранее одиннадцатью женами, забил насмерть палкой двенадцатую. Пара состояла в браке 20 лет и воспитала четверых детей.

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Алиса Удовик
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