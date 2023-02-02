Cын нашел любовника матери в шкафу и убил его вместе с отцом

Yahoo News: в Великобритании мужчина вместе с сыном задушил любовника жены

В Великобритании 49-летний Уэйн Пекхэм вместе с сыном, 23-летним Райли Пекхэмом, избил и задушил любовника своей жены. Об этом сообщает Yahoo News.

Райли вместе с отцом приехал в дом матери, Керри, где жил ее любовник Мэтью. Сын залез на крышу и пробрался в дом через окно. Мэтью запаниковал и спрятался в шкафу, а затем позвонил в полицию, опасаясь за свою жизнь. Керри попыталась прогнать сына, но он начал кричать, и тогда в дом вошел ее муж. Спустя несколько мгновений Райли нашел Мэтью в шкафу и набросился на него, угрожая убить.

Уэйн также подбежал к любовнику и начал пинать его по лицу и телу. Керри бросилась защищать мужчину, но тоже получила несколько ударов. Мужчины нанесли многочисленные травмы Мэтью, а затем задушили его. Прибывшая на место происшествия полиция арестовала Райли и Уэйна. Райли удалось сбежать в наручниках, но он был задержан через несколько часов и доставлен в полицейский участок.

Мужчин обвинили в убийстве Мэтью и нападении на Керри с причинением тяжких телесных повреждений. Сын и отец отрицают свою вину. Отмечается, что Керри переехала к любовнику после разрыва отношений с Уэйном. Она заявила, что бывший муж был жестоким, неуравновешенным и деспотичным.

Ранее сообщалось, что жительница США убила мужа за измену. Женщина набросилась на мужа, обвинила его в супружеской неверности, а затем взяла пистолет и застрелила его.

