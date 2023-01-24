Женщина обвинила мужа в неверности и застрелила его

ABC 13: в США женщина обвинила мужа в измене и застрелила его из пистолета

В США жительница штата Техас убила мужа за измену. Об этом сообщает ABC 13.

Рано утром 25-летний Завьер Райт вернулся с работы домой, где его ждала супруга. Женщина набросилась на мужа, обвинила его в супружеской неверности, а затем взяла пистолет и застрелила его.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи вертолетом доставила пострадавшего в больницу. Несмотря на усилия врачей, Райт скончался от полученного ранения.

По словам матери Райта, в доме проживали супруги и двое их детей, вечером накануне убийства она видела вооруженную пистолетом невестку.

Женщину арестовали, она призналась в содеянном. Несмотря на это, позднее ее выпустили из-под стражи из-за отсутствия оснований для обвинения в убийстве. Дело будет передано в суд присяжных.

Ранее сообщалось, что житель США Джаред Дикус обезглавил жену Энгги Диас через три месяца после того, как на ней женился. Полицейские нашли на месте происшествия кухонный нож, которым, предположительно, Дикус расправился с супругой.