Мужчина обезглавил жену через три месяца после свадьбы

ABC 13: в США мужчина обезглавил жену кухонным ножом через три месяца после свадьбы

В США житель штата Техас Джаред Дикус обезглавил жену, Энгги Диас, через три месяца после того, как на ней женился. Об этом сообщает ABC 13.

Дикус и Диас сыграли свадьбу в октябре 2022 года. Они жили в небольшом помещении за домом родителей мужчины. Женщина занималась спортом, записывала свои тренировки и мотивировала других людей вести активный образ жизни. «Она была оптимисткой. Дикус делал ее счастливой, и она заряжала его хорошим настроением», — говорит сосед молодоженов.

Однако в среду, 11 января, отец Дикуса обратился в полицию и сообщил, что в доме пары творится что-то неладное. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили обезглавленное тело Диас в луже крови. Позже полицейские нашли кухонный нож, которым, предположительно, Дикус расправился с супругой.

Мужчину арестовали и доставили в полицейский участок. Всех членов его семьи допросили. На данный момент обвиняемый находится в тюрьме округа Уоллер. Полиция пытается установить все детали произошедшего. «Он никогда не был психом. Никогда не был тем, кто может совершить что-то жестокое. Он защищал тех, кого любил и о ком заботился», — утверждает шокированный сосед.

Ранее сообщалось, что в Индии 24-летний Шадаб Кхан убил отверткой игнорирующую его знаки внимания 20-летнюю девушку. Он проник в дом девушки, пока она спала, и напал на нее.

