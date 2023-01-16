Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:15, 16 января 2023Из жизни

Мужчина обезглавил жену через три месяца после свадьбы

ABC 13: в США мужчина обезглавил жену кухонным ножом через три месяца после свадьбы

Кадр: abc13.com

В США житель штата Техас Джаред Дикус обезглавил жену, Энгги Диас, через три месяца после того, как на ней женился. Об этом сообщает ABC 13.

Дикус и Диас сыграли свадьбу в октябре 2022 года. Они жили в небольшом помещении за домом родителей мужчины. Женщина занималась спортом, записывала свои тренировки и мотивировала других людей вести активный образ жизни. «Она была оптимисткой. Дикус делал ее счастливой, и она заряжала его хорошим настроением», — говорит сосед молодоженов.

Однако в среду, 11 января, отец Дикуса обратился в полицию и сообщил, что в доме пары творится что-то неладное. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили обезглавленное тело Диас в луже крови. Позже полицейские нашли кухонный нож, которым, предположительно, Дикус расправился с супругой.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Мужчину арестовали и доставили в полицейский участок. Всех членов его семьи допросили. На данный момент обвиняемый находится в тюрьме округа Уоллер. Полиция пытается установить все детали произошедшего. «Он никогда не был психом. Никогда не был тем, кто может совершить что-то жестокое. Он защищал тех, кого любил и о ком заботился», — утверждает шокированный сосед.

Ранее сообщалось, что в Индии 24-летний Шадаб Кхан убил отверткой игнорирующую его знаки внимания 20-летнюю девушку. Он проник в дом девушки, пока она спала, и напал на нее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Муж Бритни Спирс прокомментировал скандал в ресторане
Виктория Боня сообщила об обморожении в горах
Медведев нецензурно оскорбил зрителя во время матча Australian Open
Эрдоган подтвердил готовность Турции взять роль посредника в мирных переговорах
Военкор привел доказательства присутствия польских регулярных сил на Украине
Россиянам перечислили бюджетные варианты пляжного отдыха зимой
Герой интервью Собчак оценил его словами «оставили только грязь»
Российского студента обманули на 200 тысяч рублей при заказе проститутки
Названа любимая модель кед знаменитостей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.