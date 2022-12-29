Мужчина 51 раз ударил отверткой игнорирующую его знаки внимания девушку

The Times of India: в Индии мужчина 51 раз ударил отверткой игнорирующую его девушку

В индийском штате Чхаттисгар 24-летний Шадаб Кхан убил отверткой игнорирующую его знаки внимания 20-летнюю девушку. Об этом сообщает The Times of India.

Кхан познакомился с девушкой три года назад, когда работал кондуктором автобуса. Они поддерживали связь, даже когда мужчина переехал в другой штат. Однако спустя некоторое время девушка перестала отвечать Кхану, и это разозлило его.

Мужчина проехал 220 километров до дома жертвы, взяв с собой отвертку. Он проник в дом девушки, пока она спала, и напал на нее. Кхан закрыл лицо жертвы подушкой, чтобы заглушить ее крики, и 51 раз ударил ее столярным инструментом. Тело девушки нашел ее брат вечером того же дня.

Кхан скрылся с места происшествия. Для розыска и ареста обвиняемого были созданы четыре специальные полицейские группы. По словам родителей погибшей, мужчина долгое время угрожал им до того, как приехал и совершил преступление.

Ранее сообщалось, что 34-летний житель Индии Гаутам Сингх убил любовницу и провел ночь с ее телом в гостиничном номере. Отмечалось, что жертва лгала мужу о своем местоположении, но накануне смерти попросила у него помощи, утверждая, что любовник отказывается отпускать ее домой.

