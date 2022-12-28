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05:00, 28 декабря 2022Из жизни

Мужчина убил любовницу и провел ночь в отеле с ее телом

The Times of India: в Индии мужчина задушил любовницу и провел ночь в комнате с ее телом

Фото: Michael Fortsch / Unsplash

34-летний житель индийского штата Бихар Гаутам Сингх убил любовницу и провел ночь с ее телом. Об этом сообщает The Times of India.

Гаутам познакомился с жертвой, 44-летней замужней Рачной, четыре месяца назад. Женщина переписывалась и созванивалась с ним, а затем предложила встретиться в отеле. Пара провела две ночи вместе. Когда индианка захотела вернуться домой, Гаутам разозлился и задушил ее.

На следующий день о произошедшем стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело Рачны, однако Гаутама в номере не было. Вечером того же дня его нашли и арестовали. В ходе допроса мужчина признался, что убил любовницу в порыве гнева и провел ночь в комнате с ее телом.

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На Гаутама завели уголовное дело по статьям об убийстве и преступном запугивании. Отмечается, что Рачна лгала мужу о своем местоположении, но накануне смерти попросила у него помощи, утверждая, что любовник отказывается отпускать ее домой.

Ранее сообщалось, что житель Индии помог возлюбленной убить мужа и решил инсценировать собственное похищение, чтобы запутать следствие. Он неожиданно исчез и отправил своему другу голосовое сообщение, в котором заявил, что неизвестные похитили его, избили и выбросили на трассе.

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Алиса Удовик
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