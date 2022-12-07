Мужчина помог возлюбленной убить мужа и инсценировал свое похищение

Indian Express: убивший мужа любовник решил запутать полицию и инсценировал свое похищение

Житель Индии помог возлюбленной убить мужа и решил инсценировать собственное похищение, чтобы запутать следствие. Об этом сообщает Indian Express.

Мужчина по имени Камалькант скончался 19 сентября от отказа внутренних органов. Некоторое время он жаловался на боли в животе. Во время лечения выяснилось, что в его крови содержался высокий уровень мышьяка и таллия. Смерть мужчины показалась особенно подозрительной семье индийца, так как его мать Шарладеви умерла 13 августа с похожими симптомами. В октябре дело было передано в криминальный отдел полиции. Следователи предполагают, что жена Камальканта, Кавита Шах, и ее любовник Хитеш Джаин подмешивали ему в еду яд.

Позже Джаин, которого вызывали на допрос в полицию, испугался разоблачения и попытался направить следователей по ложному пути, инсценировав свое похищение. Он неожиданно исчез и отправил своему другу голосовое сообщение, в котором заявил, что неизвестные похитили его, избили и выбросили на трассе на Насик.

«В голосовом сообщении Джаин заявил, что его машина повреждена», — отметили в полиции. Друг Джаина и его родственники сообщили о произошедшем в полицию, сотрудникам которой удалось установить, что похищенный находится вблизи города Шахапур.

Джаина госпитализировали. У него были травмы по всему телу. К моменту, когда полиция Мумбаи смогла направить туда команду специалистов, полиция Шахапура уже допрашивала его в больнице. Ранним утром 26 октября дорожная полиция нашла его машину перевернутой на трассе на Насик. Джаин заявил полиции, что собирался встретиться с кем-то, и на него напали два человека.

«Его заявления звучали нелогично, и мы не стали расследовать их. Он вел себя нервно. В ходе допроса он постоянно менял показания. Мы установили, что травмы он нанес себе сам», — заявил представитель полиции города Шахапур, штат Махараштра, Райкумар Упас.

Инсценировав свое похищение, мужчина пытался навести полицию на ложный след и отвлечь внимание от расследования по факту убийства Камальканта. Полиция арестовала Джаина и его возлюбленную. Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием роли Кавиты и Джаина в смерти матери Камальканта.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Бангалор заручилась помощью мужа, чтобы избавиться от трупа умершего во время секса любовника. Женщина не стала сообщать о смерти в соответствующие службы, так как испугалась, что таким образом опорочит свое честное имя.