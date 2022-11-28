Муж помог женщине избавиться от тела умершего во время секса любовника

Indian Express: женщина заручилась помощью мужа, чтобы избавиться от трупа любовника

Жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, заручилась помощью мужа, чтобы избавиться от трупа умершего во время секса любовника. Об этом сообщает Indian Express.

67-летний бизнесмен состоял в романтических отношениях с 35-летней домохозяйкой. Мужчина сказал родным, что поехал навестить невестку, а сам отправился домой к любовнице, где пара занялась сексом.

Во время полового акта у мужчины произошел эпилептический припадок. В результате он скончался. Любовница не стала сообщать о смерти в соответствующие службы, так как испугалась, что таким образом опорочит свое честное имя. Вместо этого она позвонила мужу и брату и попросила помочь. Втроем они упаковали тело в пластиковый мешок и выбросили на пустыре.

О произошедшем стало известно после того, как родственники бизнесмена заявили о его исчезновении. Полицейские проверили историю его телефонных звонков и узнали, что он посещал любовницу.

Полиция допросила женщину, и та призналась, что избавилась от тела, так как не хотела, чтобы кто-либо узнал об их отношениях. Сотрудники правоохранительных органов ожидают отчета о проведении вскрытия, чтобы проверить правдивость заявлений женщины.

Ранее сообщалось, что британец погиб в Италии во время «опасных сексуальных игр» с любовницей. Труп мужчины со множественными порезами, синяками и другими травмами нашли в гостиничном номере.

