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05:00, 28 ноября 2022Из жизни

Муж помог женщине избавиться от тела умершего во время секса любовника

Indian Express: женщина заручилась помощью мужа, чтобы избавиться от трупа любовника

Фото: Shutterstock

Жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, заручилась помощью мужа, чтобы избавиться от трупа умершего во время секса любовника. Об этом сообщает Indian Express.

67-летний бизнесмен состоял в романтических отношениях с 35-летней домохозяйкой. Мужчина сказал родным, что поехал навестить невестку, а сам отправился домой к любовнице, где пара занялась сексом.

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Во время полового акта у мужчины произошел эпилептический припадок. В результате он скончался. Любовница не стала сообщать о смерти в соответствующие службы, так как испугалась, что таким образом опорочит свое честное имя. Вместо этого она позвонила мужу и брату и попросила помочь. Втроем они упаковали тело в пластиковый мешок и выбросили на пустыре.

О произошедшем стало известно после того, как родственники бизнесмена заявили о его исчезновении. Полицейские проверили историю его телефонных звонков и узнали, что он посещал любовницу.

Полиция допросила женщину, и та призналась, что избавилась от тела, так как не хотела, чтобы кто-либо узнал об их отношениях. Сотрудники правоохранительных органов ожидают отчета о проведении вскрытия, чтобы проверить правдивость заявлений женщины.

Ранее сообщалось, что британец погиб в Италии во время «опасных сексуальных игр» с любовницей. Труп мужчины со множественными порезами, синяками и другими травмами нашли в гостиничном номере.

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Алиса Дмитриева
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