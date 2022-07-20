Мужчина умер во время «опасных сексуальных игр» с возлюбленной

Daily Star: 40-летний британец погиб во Флоренции во время сексуальных игр с возлюбленной

Британец погиб в Италии во время «опасных сексуальных игр» с любовницей. Об этом сообщает Daily Star.

40-летний турист, приехавший во Флоренцию из Великобритании, был найден умершим в номере четырехзвездочного отеля Continentale. За помощью к горничной обратилась его 43-летняя возлюбленная. На теле женщины были многочисленные порезы и синяки. Сейчас она находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

Труп мужчины со множественными порезами, синяками и другими травмами нашли в номере. Как заявили в полиции, повреждения у британцев одинаковые, однако покойный пострадал сильнее. Другие постояльцы рассказали, что ранее уже обращались к сотрудникам гостиницы и жаловались на крики и звуки ударов, доносившиеся из номера пары.

На момент написания заметки у следствия были две основных версии случившегося: ссора между любовниками и «сексуальная игра, которая плохо закончилась». Причем вторая версия находится у полиции в приоритете.

Погибший и его возлюбленная работали агентами по продаже недвижимости и приехали во Флоренцию из Манчестера. Полиция намеревается допросить женщину, как только врачи разрешат сделать это.

В феврале 2021 года сообщалось, что 35-летний житель Малави умер во время секса с проституткой. Судмедэксперт заявил, что мужчина скончался от чрезмерного оргазма, вызвавшего инсульт.

