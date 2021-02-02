Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой

В южноафриканской республике Малави мужчина умер во время секса с проституткой. От этом сообщает Daily Star со ссылкой на местные СМИ.

35-летний Чарльз Маджава отправился к проститутке в город Фаломбе и во время полового акта потерял сознание. Женщина не сразу вызвала скорую, решив сначала спросить совета у своих коллег.

Судмедэксперт назвал причиной смерти «чрезмерный оргазм, вызвавший разрыв кровеносных сосудов в головном мозге». Полиция подтвердила, что женщина не несет ответственности за смерть Маджавы и никаких обвинений ей предъявлено не будет.

В ноябре 2020 года 44-летний таксист из таиландской провинции Самутпракан умер во время ежемесячной оргии. На секс-вечеринке он уединился с одной из женщин, принял виагру и воспользовался специальным кремом для эрекции. Через час он лег на диван и потерял сознание. Причиной смерти стал сердечный приступ, случившийся после секса на фоне приема коктейля из алкоголя, виагры и других лекарств.

В 2018 году сообщалось, что самый известный плейбой Италии Маурицио Занфанти умер во время секса с очередной поклонницей. У него случился сердечный приступ, девушка вызвала скорую, но врачи не смогли его спасти. Его друзья заявили, что он всегда мечтал уйти из жизни именно так.