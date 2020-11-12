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Таксист принял виагру и умер во время ежемесячной оргии

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Фото: Globallookpress.com

В таиландской провинции Самутпракан во время ежемесячной оргии умер 44-летний таксист. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В воскресенье, 8 ноября, Кхун Тхеп (Khun Thep) приехал в отель на одну из секс-вечеринок, которые регулярно устраивали его друзья. Прежде чем уединиться с одной из женщин, он принял виагру и воспользовался специальным кремом для эрекции.

Через час усталый таксист вышел из номера и лег на диван. Его друзья заметили, что он кажется изможденным, но не придали этому значения и продолжили гулять. Лишь позднее один из них обратил внимание, что Тхеп не двигается, а на его губах появилась пена.

Мужчину пытались растолкать, но он не откликался. Тогда участники оргии вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие полицейские проверили его пульс и констатировали смерть. Его погубил сердечный приступ, случившийся после секса на фоне приема коктейля из алкоголя, виагры и других лекарств.

В 2018 году сообщалось, что самый известный плейбой Италии Маурицио Занфанти умер во время секса с очередной поклонницей. Его друзья заявили, что он всегда мечтал уйти из жизни именно так.

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