Полиция отменила оргию из-за карантина

В испанском городе Барселона задержаны участники оргии, которую планировали устроить во время карантинных мер, введенных властями Испании для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Pink News со ссылкой на испанское издание Olive Press.

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Несколько сотрудников полиции в гражданской одежде посетили квартиру, в которой, по их информации, готовилась оргия. Когда они позвонили в дверь, их приняли за новых участников оргии и пригласили внутрь. К их приходу в квартире собрались около 30 мужчин, которые не скрывали, что планируют заняться групповым сексом. Некоторые из них на глазах полицейских принимали кокаин, метамфетамин и экстази.

После вмешательства правоохранительных органов мероприятие пришлось отменить. Восемь человек были арестованы, им предъявлены обвинения по статьям, связанным с хранением и распространением наркотиков. Одного из участников оргии, у которого заметили кашель, протестировали на коронавирус. Он оказался здоров.

25 марта сообщалось, что Испания запросила помощь стран НАТО в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Речь идет о поставке аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и экспресс-тестов на выявление коронавируса. В Испании зафиксировано 57,7 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекции, 4,3 тысячи пациентов погибли, около 7 тысяч выздоровели.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 24 тысячи человек, выявлено 533 тысячи случаев заражения, из них 122,7 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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