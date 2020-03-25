Женщина сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания

Жительница испанского города Тортоса сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания с интернет-знакомым. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции Каталонии Mossos d'Esquadra.
«Гражданка нарушила карантин по коронавирусу и встретилась с человеком, с которым она познакомилась недавно через приложение. Ее арестовали за неповиновение органам власти и нарушение приказа не покидать дом», — написали представители полиции в воскресенье, 22 марта. По данным местных СМИ, женщину задержали, когда она возвращалась со свидания домой.
14 марта власти Испании объявили чрезвычайное положение в стране и запретили гражданам покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Датой окончания самоизоляции установили 29 марта, однако 22 марта правительство продлило карантин до 11 апреля.
24 марта сообщалось, что в Испании побили рекорд по числу заражений коронавирусом: за одну ночь выявили более 6,5 тысячи инфицированных. За последние сутки в Испании от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, умерли 514 человек. Всего погибло более 2,9 тысячи человек.
23 марта стало известно, что в нескольких больницах Мадрида пациенты с коронавирусом размещены в коридорах из-за нехватки мест. По словам журналистов, пациенты медицинских учреждений лежат на полу и кашляют.
Испания занимает четвертое место по числу инфицированных в мире: ее обгоняют Китай, Италия и США. Больше всего зараженных в Мадриде и Каталонии. По последним данным, во всем мире зафиксировано свыше 423,6 тысячи инфицированных коронавирусом. 18,9 тысячи человек погибли, 108,6 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения