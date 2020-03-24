Россиянка показала опустевшую из-за коронавируса Испанию

Россиянка показала опустевшую во время вспышки коронавируса испанскую Валенсию. Жанна Эмдэ сняла видео с балкона своей квартиры, где находится на домашнем карантине, обязательном для всех жителей страны.

«На дороге практически нет машин и людей. Гуляют только те, у кого есть собаки, им повезло. Во всем городе пустые улицы, абсолютно все закрыто», — рассказала она «Ленте.ру».

По словам россиянки, улицы Валенсии постоянно патрулирует полиция, выявляя нарушителей карантина. Но таких немного: люди серьезно относятся к введенным в стране мерам безопасности. Каждый вечер испанцы выходят на балконы и аплодируют, выражая благодарность врачам и работникам санитарных служб. «Все уже устали сидеть дома, но боятся повторения итальянского сценария, потому лишний раз никуда не выходят. Дети в доме напротив нарисовали большой плакат с надписью "Все хорошо" и повесили на балконе — у испанцев оптимистичный настрой», — отметила Эмдэ.

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Испания находится на втором месте после Италии по числу выявленных случаев и жертв коронавируса в Европе. В стране заболели около 40 тысяч тысячи человек, более двух тысяч умерли. В Италии заразились свыше 60 тысяч местных жителей и туристов, количество смертей достигло 5,5 тысячи.

За прошедшую неделю в Россию было эвакуировано более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом, в том числе из Испании. В список также попали Болгария, Венгрия, Франция, Черногория и Кипр.

23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы и некоторые крупные города.

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