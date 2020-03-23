Названы рекомендации для застрявших за границей из-за коронавируса туристов

Эксперты комитета по туризму Московской области дали советы российским туристам, застрявшим за границей во время пандемии коронавируса. Рекомендации специалистов в понедельник, 23 марта, приводит РИА Новости.

Россиянам посоветовали звонить на Горячую линию «Турпомощи» по телефонам +7-499-678-12-03 и 7-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов). Там туристов сориентируют, как вести себя с учетом обстановки в стране, где они оказались.

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Эксперты также напомнили туристам об их правах: при задержке рейса на два часа авиакомпания обязана предоставить застрявшим в буферной зоне напитки и возможность сделать два звонка или отправить два электронных письма. В случаях, если рейс отложен на четыре часа, пассажирам полагается бесплатное питание, на шесть и более — проживание в гостинице.

Если же рейс отменяется, перевозчик обязан возместить всем стоимость билета или предоставить возможность улететь другим самолетом. Трансфер до другого аэропорта предоставляется за счет авиакомпании.

За прошедшую неделю в Россию были эвакуированы более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом. Россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории, Индонезии и Марокко.

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