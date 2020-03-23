Французский турист умер от коронавируса посреди оживленной улицы на Бали. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает news.com.au.

По данным издания, 72-летний Джерард Филипп Фолле скончался на прошлой неделе в Денпасаре. Он сел на мотоцикл, чтобы проехать по одной из центральных улиц города, и неожиданно упал замертво.

Изначально причиной смерти мужчины посчитали сердечный приступ или алкогольное опьянение — накануне француз публиковал в соцсетях снимки из бара, и за это СМИ прозвали его «пьяным туристом».

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Один из очевидцев смерти француза рассказал журналистам, что со стороны все выглядело так, будто мотоциклист и правда отравился алкоголем или у него случился инсульт. Сразу после произошедшего полицейские вызвали на место группу реагирования на коронавирус.

«Мужчина очень часто дышал, он побледнел, губы посинели. Он умер до прибытия медиков», — рассказал местный житель.

Несколько дней спустя результаты судебно-медицинской экспертизы указали на то, что Фолле был заражен коронавирусной инфекцией.

Как отмечает газета The Jakarta Post, до этого в провинции было подтверждено всего четыре случая заболевания, одна из пациенток скончалась. Первой жертвой коронавируса на Бали стала гражданка Великобритании.

Всего в Индонезии подтверждено 369 случаев заражения коронавирусом, 32 человека умерли. Уровень смертности в стране считается одним из самым высоких среди других государств Юго-Восточной Азии.

Как стало известно 23 марта, за прошедшую неделю в Россию были эвакуированы более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом, в том числе Индонезии. Также россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории и Марокко.

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