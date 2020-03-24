Эвакуированные из Марокко российские туристы рассказали о враждебности в стране

Эвакуированные из Марокко российские туристы рассказали о враждебной обстановке в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Так, по словам путешественницы Дарьи Ефимовой, весь самолет, летевший в Россию, был полностью заполнен пассажирами. «После 15 марта, когда европейский страны объявили о первых карантинах, началась какая-то непонятная суматоха среди местного населения. То есть люди в один день перестали с тобой здороваться, многие женщины на улице нас видели и просто разворачивались и шли в обратную сторону», — рассказала девушка.
Она добавила, что однажды дети кинули в нее камнем с криками «корона». Кроме того, туристка сообщила, что видела много военной техники.
Светлана, тоже россиянка, рассказала, что в Марокко на улицах никого не было, все магазины и заведения были закрыты, поэтому людям было негде есть.
23 марта эвакуация около 400 российских туристов из Марокко из-за коронавируса попала на видео. На кадрах видно, как россияне едут в полицейской машине. «Нас везут под конвоем, но в самолет», — прокомментировали снимающие ролик туристы Павел и Наталья. Они провели в транзитной зоне аэропорта Касабланки восемь суток.
Как стало известно 23 марта, за прошедшую неделю в Россию эвакуировано более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории.
Ранее МИД России подтвердил информацию о том, что тысячи российских туристов оказались заблокированными по всему миру из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы и некоторые крупные города.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения