Эвакуированные из Марокко российские туристы рассказали о враждебности в стране

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Эвакуированные из Марокко российские туристы рассказали о враждебной обстановке в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Так, по словам путешественницы Дарьи Ефимовой, весь самолет, летевший в Россию, был полностью заполнен пассажирами. «После 15 марта, когда европейский страны объявили о первых карантинах, началась какая-то непонятная суматоха среди местного населения. То есть люди в один день перестали с тобой здороваться, многие женщины на улице нас видели и просто разворачивались и шли в обратную сторону», — рассказала девушка.

Она добавила, что однажды дети кинули в нее камнем с криками «корона». Кроме того, туристка сообщила, что видела много военной техники.

Светлана, тоже россиянка, рассказала, что в Марокко на улицах никого не было, все магазины и заведения были закрыты, поэтому людям было негде есть.

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23 марта эвакуация около 400 российских туристов из Марокко из-за коронавируса попала на видео. На кадрах видно, как россияне едут в полицейской машине. «Нас везут под конвоем, но в самолет», — прокомментировали снимающие ролик туристы Павел и Наталья. Они провели в транзитной зоне аэропорта Касабланки восемь суток.

Как стало известно 23 марта, за прошедшую неделю в Россию эвакуировано более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории.

Ранее МИД России подтвердил информацию о том, что тысячи российских туристов оказались заблокированными по всему миру из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы и некоторые крупные города.