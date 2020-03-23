Вывоз россиян из Марокко под конвоем попал на видео

@lshot / Telegram

Эвакуация около 400 российских туристов из Марокко из-за коронавируса попала на видео. Его публикует публикует Telegram-канал LifeShot.

На кадрах видно, что россияне едут в полицейской машине. «Нас везут под конвоем, но в самолет», — говорят снимающие ролик туристы Павел и Наталья. Они провели в транзитной зоне аэропорта Касабланки восемь суток — пара возвращалась из отпуска в Бразилии с пересадкой в Марокко и не смогла вылететь своим рейсом из-за закрытия границ.

Как стало известно 23 марта, за прошедшую неделю в Россию эвакуировали более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории.

Ранее МИД России подтвердил информацию о том, что тысячи российских туристов оказались заблокированными по всему миру из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы и некоторые крупные города.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!