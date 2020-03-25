Испания запросила помощь НАТО в борьбе с коронавирусом

Испания запросила помощь стран НАТО в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о поставке аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и экспресс-тестов на выявление коронавируса. Вся полученная помощь будет передана гражданским лицам.
Ранее сообщалось, что в Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434. Это означает, что по второму показателю страна обошла Китай. За последние сутки в Испании умерли 738 человек, что на 30 процентов больше, чем днем ранее. По общему числу погибших от коронавируса впереди только Италия.
По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения