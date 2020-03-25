Президент России Владимир Путин приказал проверить армию на готовность к борьбе с коронавирусом. Об сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Проверки готовности российской армии будут проводится только на полигонах без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, отметили в оборонном ведомстве.

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Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Обращение будет показано по телевидению около 15:00 по московскому времени. По словам Пескова, ради выступления Путин отменил поездку в Санкт-Петербург.

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в столице. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти не имеют точных данных об уровне распространения коронавируса в регионах.

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