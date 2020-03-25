Президент России Владимир Путин приказал проверить армию на готовность к борьбе с коронавирусом. Об сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Проверки готовности российской армии будут проводится только на полигонах без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, отметили в оборонном ведомстве.
Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Обращение будет показано по телевидению около 15:00 по московскому времени. По словам Пескова, ради выступления Путин отменил поездку в Санкт-Петербург.
По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в столице. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти не имеют точных данных об уровне распространения коронавируса в регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения