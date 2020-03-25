Названо время обращения Путина к нации из-за коронавируса

Трансляция обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с распространения коронавируса состоится около 15:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отменил рабочую поездку Санкт-Петербург, чтобы обратиться к россиянам.
Песков отметил, что потребность в этом возникала после серии совещаний по эпидемиологической ситуации и «непростой мировой экономической ситуации», которые состоялись накануне.
24 марта Путин также посетил ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют заразившихся коронавирусом или с подозрением на него. Он положительно оценил работу медиков.
По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в столице.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения