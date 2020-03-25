Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Обращение будет показано по телевидению в ближайшие часы, заявил представитель Кремля. По словам Пескова, ради выступления Путин отменил свой вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. Необходимость возвращения, как объяснил пресс-секретарь президента, возникла после прошедшего 24 марта совещания с руководителями правительства, ЦБ и кремлевской администрации по вопросам поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее 25 марта заявила, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах страны.
За сутки из ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, выписали 54 человека, сообщал главврач больницы Денис Проценко. По его данным, на лечении остаются 380 пациентов, у 104 из них выявлен коронавирус. За предыдущие сутки из медучреждения были выписаны 70 человек.
Умерших от коронавирусной инфекции на территории России не зафиксировано.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения