Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Обращение будет показано по телевидению в ближайшие часы, заявил представитель Кремля. По словам Пескова, ради выступления Путин отменил свой вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. Необходимость возвращения, как объяснил пресс-секретарь президента, возникла после прошедшего 24 марта совещания с руководителями правительства, ЦБ и кремлевской администрации по вопросам поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее 25 марта заявила, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем.

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По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах страны.

За сутки из ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, выписали 54 человека, сообщал главврач больницы Денис Проценко. По его данным, на лечении остаются 380 пациентов, у 104 из них выявлен коронавирус. За предыдущие сутки из медучреждения были выписаны 70 человек.

Умерших от коронавирусной инфекции на территории России не зафиксировано.

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