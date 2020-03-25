Раскрыты подробности подготовки парада Победы во время коронавируса

Подготовка к параду Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, проходит в плановом порядке. Подробности раскрыли в Министерстве обороны России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По информации ведомства, личный состав, который будет принимать участие в параде, прошел углубленное медицинское обследование. В рамках подготовки к мероприятию приняты меры по борьбе с коронавирусом. В частности, установлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы, создан запас дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада — в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны.
Кроме того, весь состав прошел методические занятия, в ходе которых осваивались правила соблюдения личной гигиены. Участникам Парада трижды в день измеряют температуру. Иностранных военнослужащих, подтвердивших участие, ждет карантин, причем дважды.
В 2020 году, как писал ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу, в параде примут участие 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые.
В августе 2019 года сообщалось, что свое намерение приехать в Москву на парад Победы уже подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Чехии. Также в Кремле рассказали о планах пригласить на мероприятие украинского президента Владимира Зеленского.
По данным на среду, 25 марта, в России зарегистрированы 495 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Москве, в Петербурге заболевание диагностировано у 21 человека.
Во всем мире число заразившихся превысило 420 тысяч человек, из них почти 19 тысяч погибли. Активнее всего новые случаи в настоящее время выявляются в странах Евросоюза, в первую очередь в Италии, и США. В Китае, где произошла вспышка заболевания, регистрируются несколько десятков случаев в сутки. Страна начала отменять карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения