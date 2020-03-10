Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать 9 мая

Президент России Владимир Путин посоветовал лидерам стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию, приехать 9 мая в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

По его словам, это было бы правильно «и внутриполитически, и в моральном смысле». «Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер отрицательно ответил на вопрос о том, важен ли для него приезд глав зарубежных государств.

Указом президента 2020-й был объявлен Годом памяти и славы по случаю 75-летия Победы. Путин заявил, что торжественные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне.

В январе 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств, среди которых — Советский Союз, Великобритания, США, Китай. К концу войны число участников коалиции увеличилось.

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