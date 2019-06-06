Букингемский дворец причислил Германию к антигитлеровской коалиции

Twitter-аккаунт британской монаршей семьи удивил пользователей сети, показав канцлера Германии Ангелу Меркель как представителя одной из стран — членов антигитлеровской коалиции. Соответствующее сообщение позднее было удалено, передает RT.

В посте говорилось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила британскую королеву Елизавету II политикам, которые представляют союзнические нации, принимавшие участие в «Дне Д» — высадке войск в Нормандии. К нему было приложено видео, на котором монарх пожимает руку в том числе и Меркель.

Пользователи Twitter в комментариях отметили, что Германия хоть и принимала участие в событиях, но все-таки воевала на другой стороне. Некоторые при этом посчитали, что Меркель как представителю Германии пожимать руку стоило в последнюю очередь.

В настоящее время вызвавшая недоумение запись удалена. На странице при этом есть другое сообщение. В нем говорится о встрече королевы с представителями союзных наций, а на прикрепленных фотографиях Меркель не видна.

— The Royal Family (@RoyalFamily) 05 июня 2019, 11:20

Лидеры европейских стран собрались в британском Портсмуте, чтобы отметить 75 лет со дня высадки в Нормандии.

5 июня Тереза Мэй по ошибке опубликовала в Twitter пост с неправильной датой начала этой операции.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции, в Нормандии, 6 июня 1944 года, открыв второй фронт против Третьего рейха.

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