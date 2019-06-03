Британский солдат приехал на праздник в Нормандию и утонул

Британский солдат утонул неподалеку от моста Пегас во французском Кане. Об этом сообщает France Bleu.

Известно, что 30-летний военный был в списке участников праздничных мероприятий в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии. По словам сослуживцев, он планировал переплыть Канал-де-Кан-а-ля-Мер. Его тело нашли утром около моста.

Национальная жандармерия Франции ведет расследование происшествия.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции, в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.

В марте сообщалось, что шведский военный погиб под БМП на учениях. По информации Вооруженных сил страны, инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Эверкаликс и связан с боевой машиной пехоты Strf 90 (CV90). Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.

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