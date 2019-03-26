Шведский военный погиб под БМП на учениях

Во время военных учений Northern Wind («Северный ветер») в Швеции погиб один из военнослужащих. Об этом пишет The Local.

По информации Вооруженных сил страны, инцидент произошел днем 25 марта неподалеку от населенного пункта Эверкаликс и связан с боевой машиной пехоты Strf 90 (CV90). Отмечается, что прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего солдата.

The Local пишет, что в результате погибла женщина родом из региона Емтланд, ей было за 40 лет. Больше никто травм не получил.

Daily Mail не уточняет пола умершего, однако приводит другие детали произошедшего. По информации издания, БМП задавила солдата, в результате чего он скончался. Сообщается, что в общей сложности к инциденту причастны девять военнослужащих. Представителей других стран на месте ЧП не было.

В настоящее время ведется расследование. В нем участвуют как представители оборонных структур, так и полиции и специальное Агентство по расследованию несчастных случаев.

В общей сложности в учениях задействованы около 10 тысяч человек, в том числе 3 тысячи шведов. В маневрах также участвуют силы Финляндии, Норвегии, Великобритании и США. Учения проходят с 18 по 27 марта.

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