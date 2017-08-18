На артиллерийских учениях в Южной Корее погиб солдат

В Южной Корее во время артиллерийских учений погиб солдат. Еще шесть человек ранены. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

ЧП произошло городе Чхорвон на границе с КНДР. По данным агентства, причиной стал взрыв боеприпасов. Пострадавших доставили в больницу, один из них скончался на операционном столе. О состоянии остальных пока не сообщается.

В понедельник, 21 августа, на полуострове начнутся совместные маневры США и Южной Кореи. В них будут задействованы десятки тысяч военных обеих стран. Пхеньян уже заявил, что расценивает учения как подготовку к войне.