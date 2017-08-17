Пентагон посоветовал не откладывать учения из-за недовольства КНР и КНДР

Соединенные Штаты и Южная Корея не намерены отказываться от совместных учений, запланированных на следующую неделю, невзирая на позицию Пекина и Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

«Мой совет нашему руководству — не откладывать учения, — заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. — Они очень важны для поддержания боеспособности и необходимы для самозащиты. Пока существует северокорейская угроза, нам нужно поддерживать высокий уровень готовности, чтобы реагировать на нее должным образом».

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Данфорд также уточнил, что вопрос об учениях не поднимался на переговорах.

В ежегодных совместных маневрах, которые начнутся в понедельник, 21 августа, будут задействованы десятки тысяч американских и южнокорейских военных. Пхеньян уже заявил, что расценивает их как подготовку к войне.

8 августа КНДР объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая. 13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Два дня спустя руководитель КНДР обещал повременить с ударом.